Россия
16:40, 28 февраля 2026Россия

Отсутствие ударов по Банковой объяснили

Экс-премьер РФ Степашин объяснил отсутствие российских ударов по Банковой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kolotnitska Iuliia / Shutterstock / Fotodom

Центр Киева все еще цел благодаря порядочности и расчету президента России Владимира Путина. Об этом заявил в беседе с ТАСС экс-премьер РФ Сергей Степашин.

«По-хорошему удивлен тем, что Владимир Путин не делает резких движений. Можно было бы и по Киеву лупануть, и по Банковой лупануть. Многие говорят: "Давайте, давайте, давайте". Он держит, держит, держит. Но, как говорил Некрасов в "Кому на Руси жить хорошо": "Наши топоры лежали — до поры"», — сказал бывший премьер.

По словам Степашина, в решении российского руководства есть разумный расчет. «Мы не должны разрывать все. История этому учит», — заключил экс-премьер.

Ранее авторы Telegram-канала «Военная хроника» предложили Москве перейти на следующий уровень ударов по украинской энергетике.

