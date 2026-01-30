Реклама

19:30, 30 января 2026Россия

В России предложили следующие шаги по уничтожению энергетики Украины

Прекращение перетока электричества с АЭС изменит позицию Киева
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Москве следует перейти на следующий уровень работы с украинской энергетикой после завершения соглашения об остановке ударов. В противном случае Киев не изменит позицию, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

«Пока система жизнеобеспечения Украины продолжает хоть как-то работать, Киев будет вести себя ровно так, как ведет себя сейчас», — говорится в сообщении. Авторы канала полагают, что «ответы» на атаки Вооруженных сил Украины «в привычном понимании» порождают дерзость президента республики Владимира Зеленского, продиктованную ощущением тотальной безнаказанности.

В связи с этим «единственным рациональным решением является выждать до конца оговоренного с [президентом США Дональдом] Трампом срока, а затем добить остатки (...) энергетики и коммунальной инфраструктуры, без попыток сохранить ее сколь-нибудь минимальную работоспособность», пишет «Военная хроника».

В частности, по мнению авторов канала, ключевой нерешенной проблемой является возможность перетока электричества с атомных электростанций (АЭС).

«Пока атомные станции не доведены до режима изолированных островов, без возможности передавать электроэнергию, все будет продолжаться», — говорится в материале. При этом лишившись суждения о том, что «нынешняя конфигурация — это предел», Киев поменяет свое отношение к происходящему. «Пока этот предел не пройден, Банковая продолжит делать вид, что может выдвигать какие-то условия», — заключили авторы.

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, такое решение было принято после личной просьбы Трампа к президенту России Владимиру Путину. Предполагается, что отказ от ударов по Украине может помочь в создании благоприятных условий для проведения переговоров о мирном урегулировании конфликта.

В то же время Зеленский категорически отверг предложение российской стороны прибыть в Москву для переговоров, а также отказался отдать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию «без боя».

