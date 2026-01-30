Реклама

12:20, 30 января 2026

«Могу пригласить его в Киев». Зеленский отказался ехать к Путину в Москву и сделал важное заявление о следующей встрече с Россией

Зеленский отказался ехать на переговоры с Путиным в Москву
Варвара Кошечкина
Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая перед журналистами, категорически отверг предложение российской стороны прибыть в Москву для переговоров. Он также сделал заявление насчет следующей встречи России и Украины в Абу-Даби.

До этого глава МИД Украины Андрей Сибига подтвердил, что Зеленский готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и будущего Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Эти две темы остаются самыми чувствительными, добавил он. Помощник президента России Юрий Ушаков между тем напомнил слова Путина о том, что Москва обеспечит безопасность Зеленскому, если тот готов приехать в РФ для диалога.

Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это то же самое, что с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает

Владимир Зеленскийпрезидент Украины

В России объяснили разницу переговоров в Москве и Киеве

Россия может гарантировать президенту Украины полную безопасность на своей территории, но Украина не может сделать то же для российского лидера, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Мы понимаем, что и Зеленский в Москву не поедет. Так же как и Путин не поедет в Киев — мы его не отпустим просто, потому что нельзя подвергать президента страны такому риску», — сказал депутат.

Зеленский не сможет прилететь в Москву еще и потому, что этим по сути подпишет себе приговор. Ему просто некуда будет возвращаться

Алексей Чепадепутат Госдумы

Дата и место следующих переговоров могут быть изменены

Кроме того, Зеленский в том же выступлении заявил, что новая встреча делегаций России и Украины в Объединенных Арабских Эмиратах может быть перенесена. «Я не знаю, когда будет следующая встреча. Должна была быть в воскресенье. Договорились, что встреча будет в Абу-Даби. И нам очень нужно, чтобы все были на встрече, с кем договаривались, потому что все ожидают фидбэк», — сказал он.

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Трехсторонняя встреча делегаций России, США и Украины в Абу-Даби

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

При этом ранее спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф говорил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение недели. Он отметил, что в Абу-Даби был достигнут значительный прогресс.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что следующая встреча группы по безопасности Россия — США — Украина пройдет 1 февраля в Абу-Даби. В Москве считают начало прямых переговоров положительным шагом в урегулировании конфликта.

Зеленский отказался отдать Донбасс

Украина не пойдет на компромиссы и не отдаст Донбасс и ЗАЭС без боя, подчеркнул украинский президент. Запорожская АЭС с 2022 года находится под контролем российских войск.

Зеленский уточнил, что стороны не нашли решение по этим территориям. Вашингтон предлагает Киеву организовать свободную экономическую зону на территории региона, контролируемой Вооруженными силами Украины, но в таком случае Киев требует оставить эти территории под своим контролем.

