Мир
22:18, 29 января 2026Мир

Переговоры по Украине продолжатся в течение недели

Спецпосланник Уиткофф: Переговоры по Украине продолжатся в течение недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение недели, заявил спецпосланник американского президента США Стивен Уиткофф. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Абу-Даби был достигнут значительный прогресс.

«Переговоры продолжатся примерно через неделю, при этом между сторонами (Россией и Украиной — прим. «Ленты.ру») происходит много позитивного», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующая встреча группы по безопасности Россия — США — Украина пройдет 1 февраля в Абу-Даби. При этом он отметил, что в Москве считают начало прямых переговоров положительным шагом в урегулировании конфликта.

