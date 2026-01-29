Переговоры по Украине продолжатся в течение недели

Спецпосланник Уиткофф: Переговоры по Украине продолжатся в течение недели

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут продолжены в течение недели, заявил спецпосланник американского президента США Стивен Уиткофф. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что в Абу-Даби был достигнут значительный прогресс.

«Переговоры продолжатся примерно через неделю, при этом между сторонами (Россией и Украиной — прим. «Ленты.ру») происходит много позитивного», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что следующая встреча группы по безопасности Россия — США — Украина пройдет 1 февраля в Абу-Даби. При этом он отметил, что в Москве считают начало прямых переговоров положительным шагом в урегулировании конфликта.