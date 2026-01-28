Реклама

16:51, 28 января 2026

В Кремле назвали дату и место встречи России с США и Украиной

Песков: Встреча РФ-США-Украина пройдет 1 февраля в Абу-Даби
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Встреча группы по безопасности Россия-США-Украина пройдёт 1 февраля в Абу-Даби. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, 1 февраля, да, ориентировочно, но пока исходим из этого», - сказал представитель Кремля, уточнив, что встреча вновь пройдет в Абу-Даби.

Ранее Песков заявил, что Россия открыта к переговорам по Украине, их прогресс зависит от конструктивного подхода собеседников. Он добавил, что трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной по урегулированию конфликта проходят сложно.

При этом Песков отметил, что, несмотря на сложность вопроса, в Москве считают начало прямых переговоров положительным шагом в урегулировании конфликта.

