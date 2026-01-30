Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 30 января 2026РоссияЭксклюзив

В России объяснили разницу переговоров Путина и Зеленского в Москве и Киеве

Депутат Чепа: Путин не поедет на переговоры в Киев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Россия может гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому полную безопасность на своей территории, но Украина не может сделать то же для российского лидера Владимира Путина в случае его визита в Киев, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он объяснил разницу между приглашением Зеленского в Москву и Путина — в Киев.

«Мы понимаем, что и Зеленский в Москву не поедет. Так же, как и Путин не поедет в Киев — мы его не отпустим просто, потому что нельзя подвергать президента страны такому риску», — сказал депутат.

При этом, по его словам, формально Россия продолжает приглашать президента Украины, потому что понимает, что может гарантировать ему полную безопасность на территории страны, но Киев на подобное не способен.

«Зеленский не сможет прилететь в Москву еще и потому, что этим по сути подпишет себе приговор. Ему просто некуда будет возвращаться», — добавил Чепа.

Ранее Зеленский назвал встречу с Путиным в Москве невозможной. Он объяснил, что это то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве.

Между тем ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и Запорожской атомной электростанции. В ответ на это помощник российского лидера Юрий Ушаков напомнил, что украинского президента ждут в Москве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на приглашение в Москву

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Раскрыт способ не работать по пятницам без угрозы увольнения

    Кристину Асмус заподозрили в обиде на мать

    Евросоюз не захотел отказываться от некоторых российских продуктов

    В США испугались российского «Тобола» в «самом центре Европы»

    Пассажир привез из Стамбула 18 тысяч долларов наличными и попался таможенникам в Сочи

    Зеленский признал проблему «бусификации» на Украине

    Audi представил преемника популярной модели со спорным дизайном

    В Крыму отреагировали на слова Гутерриша о праве жителей полуострова на самоопределение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok