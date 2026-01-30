В России объяснили разницу переговоров Путина и Зеленского в Москве и Киеве

Депутат Чепа: Путин не поедет на переговоры в Киев

Россия может гарантировать президенту Украины Владимиру Зеленскому полную безопасность на своей территории, но Украина не может сделать то же для российского лидера Владимира Путина в случае его визита в Киев, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Так он объяснил разницу между приглашением Зеленского в Москву и Путина — в Киев.

«Мы понимаем, что и Зеленский в Москву не поедет. Так же, как и Путин не поедет в Киев — мы его не отпустим просто, потому что нельзя подвергать президента страны такому риску», — сказал депутат.

При этом, по его словам, формально Россия продолжает приглашать президента Украины, потому что понимает, что может гарантировать ему полную безопасность на территории страны, но Киев на подобное не способен.

«Зеленский не сможет прилететь в Москву еще и потому, что этим по сути подпишет себе приговор. Ему просто некуда будет возвращаться», — добавил Чепа.

Ранее Зеленский назвал встречу с Путиным в Москве невозможной. Он объяснил, что это то же самое, что встретиться с Путиным в Киеве.

Между тем ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявлял, что Зеленский готов к личной встрече с Путиным, чтобы обсудить вопросы территорий и Запорожской атомной электростанции. В ответ на это помощник российского лидера Юрий Ушаков напомнил, что украинского президента ждут в Москве.