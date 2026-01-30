Россия приостановила удары по украинской энергетике, но только до 1 февраля. В этот день в Киеве ударят суровые морозы

Песков: РФ согласилась воздержаться от ударов по энергетике Украины до 1 февраля

Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля. Об этом в пятницу, 30 января, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, такое решение было принято после личной просьбы американского лидера Дональда Трампа к президенту России Владимиру Путину. Уточняется, что отказ от ударов по Украине может помочь в создании благоприятных условий для проведения переговоров о мирном урегулировании конфликта.

Действительно, президент Трамп обратился с личной просьбой к президенту Путину воздержаться на неделю, до 1 февраля, от нанесения ударов по Киеву с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

На 1 февраля запланирован новый раунд российско-украинских переговоров в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. О том, что Москва согласилась приостановить на неделю удары по Киеву и другим городам, Трамп сообщил накануне, 29 января. Он добавил, что ему было «очень приятно», что Путин ответил согласием на его просьбу.

Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать Дональд Трамп президент США

По завершении соглашения по Украине ударят морозы

Соглашение об остановке ударов по энергетике, объявленное Москвой и Киевом, закончится с началом похолодания на Украине. Согласно прогнозу погоды, 1 февраля в Киеве ожидается минус 12 градусов по Цельсию днем и минус 20 — ночью. На следующий день в столице Украины похолодает до минус 13 градусов днем и минус 23 градуса ночью. 3 и 4 февраля ночные температуры будут находится на отметке минус 19 градусов, а 5 февраля термометры покажут минус 15. Днем температура воздуха в эти дни в Киеве также будет со знаком «минус».

На фоне ударов Вооруженных сил России по энергообъектам на Украине в Киеве к 29 января без света остались 610 тысяч потребителей электроэнергии. За несколько дней до этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко назвал энергетическую ситуацию в стране катастрофической. По его словам, люди получают электричество на три-четыре часа, после чего оно снова пропадает на 10-15 часов. Некоторые многоквартирные дома остаются без отопления неделями. При этом мэр Киева Виталий Кличко предупреждал, что ситуация в Киеве с электроснабжением и теплом будет ухудшаться, поэтому жителям столицы необходимо эвакуироваться.

В России допустили продление приостановки ударов по энергетике Украины

Приостановка ударов по энергетике Украины может быть продлена после 1 февраля. Такое мнение выразила депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, все будет зависеть от того, как пройдут переговоры, а также от действий Киева в оговоренный период.

Если Киев воспользуется этим, чтобы нанести по нам какие-то значительные удары, — это одно дело. Если действительно для переговоров — другое Светлана Журова депутат Госдумы

Депутат добавила, что эта договоренность проверкой готовности украинского руководства придерживаться достигнутых соглашений. Также Журова выразила надежду, что Киев тоже пообещал Трампу поддерживать прекращение огня.

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник, в свою очередь, предупредил, что «если Киев продолжит лупить по нашим объектам и наносить удары по нашим военным», то Москва будет вынуждена ответить, прервав тем самым паузу.

При этом российский военкор Юрий Котенок заявил, что Украина, похоже, не заметила сообщений о приостановке ударов. В качестве подтверждения своим словам Котенок привел данные об угрозах атак ВСУ на российские регионы.

В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 30 января дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Атаке подверглись пять регионов России — Брянская, Ростовская, Астраханская и Курская области, а также Крым. Кроме этого, беспилотники были сбиты над акваторией Черного моря.

При этом энергетика Украины впервые за долгое время за сутки ни разу не подвергалась атакам. Об этом свидетельствует отсутствие упоминаний об атаках в ежедневной сводке Министерства энергетики страны.