На Западе отреагировали на заявление Трампа о приостановлении ударов по Киеву. Что сказал ключевой союзник Зеленского?

Мерц одобрил приостановку ударов РФ по Киеву и другим городам Украины

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора обсудил с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем договоренность о прекращении ударов России по Киеву и другим украинским городам из-за холодов. Немецкий политик позитивно оценил соглашение.

«Мы приветствуем усилия по достижению прекращения огня. Украина нуждается в справедливом и прочном мире», — высказался Мерц.

Как уточнил Зеленский, они также говорили о дальнейшем сотрудничестве и договорились о совместной работе между двумя государствами и партнерами в Европе. «Благодарен за готовность Германии помогать и с восстановлением нашей страны», — написал украинский президент.

Фридрих демонстрирует истинное лидерство, и я очень ценю нашу координацию. Европа становится сильнее благодаря нашим совместным шагам и поддержке Германии для нашей защиты, которая является одной из крупнейших во многих аспектах в Европе. Именно немецкие Patriot и IRIS-T защищают значительную часть нашей энергетики и наших городов. Уже сейчас есть также важный пакет энергетической поддержки Владимир Зеленский президент Украины

Зеленский горячо поблагодарил Трампа

Накануне политик подтвердил, что на переговорах в ОАЭ стороны договорились об остановке ударов из-за холодов.

«Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней», — заявил он. Украинский лидер выразил благодарность президенту США Дональду Трампу. По его словам, шаги по деэскалации способствуют «реальному прогрессу в направлении прекращения войны».

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава Белого дома ранее поделился, что лично попросил президента России Владимира Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели «в этот экстраординарный холод». Трамп отметил, что Украина столкнулась с рекордными морозами, которые не идут ни в какое сравнение с холодами, охватившими США. По его словам, ему было «очень приятно», что Путин ответил согласием на его просьбу.

В Киеве 610 тысяч человек остаются без света

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, без света остаются 610 тысяч абонентов, уточнил вице-премьер — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Позднее стало известно, что начиная с полуночи 29 января Киев перейдет на временные графики отключения света. Для каждого дома и района графики отключений будут индивидуальные.

Между тем 28 января сообщалось, что жители украинской столицы вышли на митинг из-за ситуации с энергетикой. Акцию протеста устроили проживающие в районе Троещина граждане, они перекрыли дороги из-за проблем с электричеством и отсутствия отопления в домах.

В свою очередь, мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город находится в режиме подготовки к чрезвычайной ситуации. Это связано с сильнейшими морозами, которые ожидаются уже в грядущие выходные. Синоптики прогнозируют до минус 30 градусов с 1 февраля. Чиновник призвал население сделать запас еды, воды и лекарств, зарядить пауэрбанки, а также сливать воду из батарей в случае отключения теплоснабжения.