22:28, 29 января 2026Бывший СССР

Зеленский подтвердил договоренность с Россией об остановке ударов из-за холодов

Зеленский заявил, что в ОАЭ стороны договорились остановить удары из-за холодов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что на переговорах в ОАЭ стороны договорились об остановке ударов из-за холодов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Важное заявление президента США о возможности обеспечения безопасности Киева и других украинских городов в этот экстремальный зимний период. Электроснабжение — основа жизни. Мы ценим усилия наших партнеров по защите жизней», — написал он. Украинский лидер выразил благодарность президенту США Дональду Трампу. По его словам, шаги по деэскалации способствуют «реальному прогрессу в направлении прекращения войны».

Ранее Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

Позже журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому лидеру не наносить удары по Киеву из публичных заявлений.

