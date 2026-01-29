Реклама

Трамп заявил о согласии Путина на энергетическое перемирие

Трамп: Путин согласился приостановить на неделю удары по Киеву и другим городам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. Его слова приводит РИА Новости.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. (...) Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать», — рассказал американский лидер.

По словам президента США, ему было «очень приятно», что Путин ответил согласием на его просьбу.

Ранее Трамп заявил, что продолжает сохранять уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. «Я думаю, что скоро мы его урегулируем», — отметил он.

