Мир
19:56, 29 января 2026Мир

Трамп выразил уверенность в мирном урегулировании конфликта на Украине

Трамп заявил, что сохраняет уверенность в возможности мира на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что продолжает сохранять уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает РИА Новости.

«Такого первого года еще никогда не было, включая тот факт, что мы урегулировали восемь конфликтов, и, как мы думаем, скоро будет еще один. [Спецпосланник президента США] Стив Уиткофф очень усердно работает, и [зять Трампа Кушнер] Джаред, и все остальные, и я думаю, что скоро мы его урегулируем», — сказал американский лидер.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров похвалил Дональда Трампа за позицию по конфликту на Украине. По его мнению, президент США является единственным среди всех западных лидеров, кто начал проявлять понимание первопричин противостояния.

