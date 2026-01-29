Лавров: Для Трампа стали неожиданностью законы о русском языке и УПЦ на Украине

Существование законов о статусе русского языка и канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже 15 августа. Данный факт раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Раскрою один секрет. Надеюсь, на меня не обидятся. (...) Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил госсекретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», — рассказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что в Конституции Украины по-прежнему содержится обязанность государства обеспечивать права всех национальных меньшинств, включая русскоязычное население. Дипломат добавил, что вопрос гарантий безопасности Украины напрямую касается сути действующих властей и их антироссийской политики.

Ранее Лавров похвалил Дональда Трампа за позицию по конфликту на Украине. По его мнению, президент США является единственным среди всех западных лидеров, кто начал проявлять понимание первопричин противостояния.