Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 29 января 2026Мир

Лавров раскрыл секретную информацию о Трампе

Лавров: Для Трампа стали неожиданностью законы о русском языке и УПЦ на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Существование законов о статусе русского языка и канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на Украине стало неожиданностью для президента США Дональда Трампа в ходе его встречи с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже 15 августа. Данный факт раскрыл министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Раскрою один секрет. Надеюсь, на меня не обидятся. (...) Трамп не поверил. Он несколько раз переспросил госсекретаря США Марко Рубио, действительно ли на Украине приняты такие законы», — рассказал глава российского МИД.

Лавров подчеркнул, что в Конституции Украины по-прежнему содержится обязанность государства обеспечивать права всех национальных меньшинств, включая русскоязычное население. Дипломат добавил, что вопрос гарантий безопасности Украины напрямую касается сути действующих властей и их антироссийской политики.

Ранее Лавров похвалил Дональда Трампа за позицию по конфликту на Украине. По его мнению, президент США является единственным среди всех западных лидеров, кто начал проявлять понимание первопричин противостояния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У украинцев грустное настроение. У нас хорошее». Шеф ГРУ дал первые комментарии о переговорах в Абу-Даби

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Лавров обвинил Украину и Европу в «перелопачивании» мирного плана

    Московский январь побил 200-летний рекорд

    Британский автопром рухнул до уровня 1952 года

    Пожаловавшийся на угрозы от «крыши» российский военкор раскрыл новые детали случившегося

    Жена Брюса Уиллиса раскрыла печальные подробности его болезни

    В московском шоуруме нашли диван-звездолет за 15 миллионов

    Найден «застывший в 1970-х» дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok