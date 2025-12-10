Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине

Лавров: Трамп единственный на Западе понимает первопричины конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп является единственным среди всех западных лидеров, кто начал проявлять понимание первопричин конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

«Все большую нетерпеливость проявляют США, прежде всего президент Трамп, который, как я уже говорил, единственный из всех западных лидеров, который сразу после прихода в Белый дом, стал проявлять понимание тех причин, сделавших войну на Украине неизбежной», — отметил министр.

Лавров также добавил, что Москва ценит стремления американского лидера к диалогу и разрешению украинского кризиса дипломатическим путем.

Ранее Лавров сообщил, что в мирном плане США говорится в необходимости обеспечить права нацменьшинств и религиозные свободы на Украине.