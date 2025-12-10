Лавров раскрыл один секретный пункт плана США по Украине

Лавров: В плане США говорится о правах нацменьшинств и религиозных свободах

В предложениях США по урегулированию украинского конфликта говорится в необходимости обеспечить права нацменьшинств и религиозные свободы на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, не раскрою особого секрета. В тех предложения, которых привозил [спецпосланник американского лидера Стивен] Уиткофф, специально сказано: обеспечить на Украине права национальных и религиозных меньшинств», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, документы по урегулированию пока носят закрытый характер, но о правах человека секретничать нельзя.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США договорились о продолжении работы над украинским урегулированием. Он отметил, что между сторонами есть принципиальное о необходимости искоренить первопричины кризиса.