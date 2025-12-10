Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:54, 10 декабря 2025Мир

Лавров раскрыл один секретный пункт плана США по Украине

Лавров: В плане США говорится о правах нацменьшинств и религиозных свободах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

В предложениях США по урегулированию украинского конфликта говорится в необходимости обеспечить права нацменьшинств и религиозные свободы на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Надеюсь, не раскрою особого секрета. В тех предложения, которых привозил [спецпосланник американского лидера Стивен] Уиткофф, специально сказано: обеспечить на Украине права национальных и религиозных меньшинств», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, документы по урегулированию пока носят закрытый характер, но о правах человека секретничать нельзя.

Ранее Лавров заявил, что Россия и США договорились о продолжении работы над украинским урегулированием. Он отметил, что между сторонами есть принципиальное о необходимости искоренить первопричины кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Буквально бьют в спину». Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Петербургу пообещали три новых станции метро

    Алеся Кафельникова снялась в прозрачном нижнем белье и с крестом на шее

    Ямаль побил рекорд Мбаппе в Лиге чемпионов

    В «Тануки» появилась должность директора по спокойствию

    Глава «АвтоВАЗа» назвал китайские автомобили слишком дешевыми

    Лавров похвалил Трампа за позицию по Украине

    Появились подробности о готовивших вывоз из России внука сотрудника украинской спецслужбы

    Москву покрыло снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok