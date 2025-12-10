Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

Лавров: РФ и США договорились о работе над украинским урегулированием

Российская и американская стороны договорились о продолжении работы над украинским урегулированием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса», — сказал дипломат.

При этом российский министр положительно оценил работу президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. «Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем», — сказал он.

Ранее глава Белого дома заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.