Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:34, 10 декабря 2025Мир

Лавров рассказал о договоренности с США по Украине

Лавров: РФ и США договорились о работе над украинским урегулированием
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Российская и американская стороны договорились о продолжении работы над украинским урегулированием. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Достигнута договоренность о продолжении этой работы. Главное, есть принципиальное понимание о том, что устойчивое урегулирование невозможно без искоренения первопричин кризиса», — сказал дипломат.

При этом российский министр положительно оценил работу президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. «Мы ценим стремление президента Трампа к диалогу, к преодолению конфликта на Украине политико-дипломатическим путем», — сказал он.

Ранее глава Белого дома заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok