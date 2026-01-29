Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

Трамп: Путин согласился на неделю остановить удары по Украине из-за холодов

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. (...) Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать Дональд Трамп президент США

По словам президента США, ему было «очень приятно», что Путин ответил согласием на его просьбу.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» отметил, что слова Трампа нужно проверить, указав, что от политика можно ожидать различных заявлений.

Президент США рассказал о рекордных морозах на Украине

Трамп отметил, что Украина столкнулась с рекордными морозами, которые не идут ни в какое сравнение с холодами, охватившими США.

Там необычайно холодно, даже рекордно холодно... Знаете, если вы думаете, что здесь холодно, то, как говорят, на Украине вы можете добавить еще 20 процентов к этому. А там и так очень холодно. Они никогда не видели такого холода Дональд Трамп президент США

Американский лидер утверждает, что «экстраординарные» погодные условия побудили его лично обратиться к Путину с просьбой остановить удары по украинским городам.

Трамп уверен в скором урегулировании на Украине

Трамп заявил, что продолжает сохранять уверенность в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине.

Такого первого года еще никогда не было, включая тот факт, что мы урегулировали восемь конфликтов, и, как мы думаем, скоро будет еще один Дональд Трамп президент США

Глава Белого дома подчеркнул, что его спецпосланник Стив Уиткофф и зять Джаред Кушнер очень усердно работают над урегулированием, как и «все остальные».

Киев узнал о просьбе Трампа не наносить удары из публичных заявлений

Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США к российскому лидеру не наносить удары по Киеву из публичных заявлений.

Украинские официальные лица сообщили мне, что узнали об этом из заявлений Трампа и не получали сигнала от России Кристофер Миллер журналист The Financial Times

По его словам, киевское руководство пока не получило подтверждений того, что режим прекращения огня действительно начал действовать.

Ситуация в энергетике Украины продолжает ухудшаться

Ситуация вокруг энергетики на Украине продолжает ухудшаться. Об этом сообщило польское издание Myśl Polska.

Киев столкнулся с гуманитарной катастрофой — огромные высотные многоквартирные дома погружены во тьму и холод, электричество, свет и отопление поступают в них всего на три-четыре часа Myśl Polska

Журналисты указали, что на данный момент украинская энергосистема держится на пределе своих возможностей.

На Украине с 1 февраля ожидаются морозы до – 30 градусов. На фоне похолодания мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город находится в режиме подготовки до чрезвычайной ситуации.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.

