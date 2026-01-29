Реклама

В России отреагировали на заявление Трампа о согласии Путина приостановить удары по Киеву

Карасин: Заявление Трампа о согласии Путина приостановить удары нужно проверить
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Заявление президента США Дональда Трампа о согласии президента России Владимира Путина временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов надо проверить, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«От президента США Дональда Трампа можно ожидать различных заявлений, поэтому надо проверить. Сложно судить. На эти темы рассуждать очень неблагодарно было бы, потому что речь идет об очень серьезных темах. Мы уже привыкли к большой непредсказуемости в выражениях американского президента, поэтому и надо проверять, особенно с учетом того, что в последние дни публичная эмоциональность зашкаливает», — отреагировал Карасин.

Ранее Трамп заявил, что Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов. По словам президента США, ему было «очень приятно», что российский лидер ответил согласием на его просьбу.

