21:24, 29 января 2026Бывший СССР

Украинские власти отреагировали на просьбу Трампа к Путину временно остановить удары

FT: Киев узнал о просьбе Трампа не наносить удары из публичных заявлений
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Журналист The Financial Times Кристофер Миллер сообщил в соцсети X, что украинские официальные лица узнали о просьбе президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину временно остановить удары по Киеву и другим городам из публичных заявлений.

По его словам, киевское руководство пока не получило подтверждений того, что прекращение огня действительно начало действовать.

«Украинские официальные лица сообщили мне, что узнали об этом из заявлений Трампа, не получали сигнала от России», — заявил журналист.

Дональд Трамп ранее рассказал, что Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

«Я лично попросил президента Путина не обстреливать Киев и другие города в течение недели в этот экстраординарный холод. (...) Я лично попросил президента Путина на неделю прекратить огонь по Киеву и другим городам. И он согласился это сделать», — сказал глава Белого дома.

