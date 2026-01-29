Стало известно о катастрофическом ухудшении ситуации в энергетике Украины

Myśl Polska: Ситуация с энергетикой на Украине ухудшается с каждым днем

Ситуация с энергетикой на Украине ухудшается с каждым днем, сообщает польское издание Myśl Polska.

«Киев столкнулся с гуманитарной катастрофой — огромные высотные многоквартирные дома погружены во тьму и холод, электричество, свет и отопление поступают в них всего на три-четыре часа», — говорится в материале.

Отмечается, что на данный момент украинская энергосистема держится на пределе своих возможностей.

Ранее глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго отсутствует отопление.