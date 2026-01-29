Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:26, 29 января 2026Бывший СССР

Украинский город начал подготовку к чрезвычайной ситуации

Мэр Львова Садовой сообщил о подготовке города к чрезвычайной ситуации
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город находится в режиме подготовки к чрезвычайной ситуации.

По его словам, это связано с сильнейшими морозами, которые ожидаются уже в грядущие выходные. Синоптики прогнозируют до минус 30 градусов с 1 февраля.

Садовой отметил, что все коммунальные службы находятся в режиме готовности. Он призвал население сделать запас еды, воды и лекарств, зарядить пауэрбанки, а также сливать воду из батарей в случае отключения теплоснабжения.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что убедил Путина неделю не обстреливать Киев и другие города. Причина — замерзающие украинцы

    Трамп заявил о согласии Путина приостановить удары по Киеву. Кому это выгодно и чем закончилось «первое энергетическое перемирие»

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    В России увидели в словах генсека ООН о Крыме и Донбассе необходимость реформы организации

    В Венгрии рассказали о призыве Украины ввести очередные антироссийские санкции

    Депутат Рады призвал Зеленского отправиться в Москву

    Украинский город начал подготовку к чрезвычайной ситуации

    Финский политик призвал Киев отказаться от милитаризации

    Уиткофф передал главе аппарата Белого дома записку с упоминанием Путина

    Солдат ВСУ заставляли платить за доставку еды на позиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok