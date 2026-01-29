Украинский город начал подготовку к чрезвычайной ситуации

Мэр Львова Садовой сообщил о подготовке города к чрезвычайной ситуации

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что город находится в режиме подготовки к чрезвычайной ситуации.

По его словам, это связано с сильнейшими морозами, которые ожидаются уже в грядущие выходные. Синоптики прогнозируют до минус 30 градусов с 1 февраля.

Садовой отметил, что все коммунальные службы находятся в режиме готовности. Он призвал население сделать запас еды, воды и лекарств, зарядить пауэрбанки, а также сливать воду из батарей в случае отключения теплоснабжения.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.

