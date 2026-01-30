Реклама

Мерц прокомментировал приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины

Мерц поприветствовал приостановку ударов по Киеву и другим городам Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц поприветствовал соглашение России и Украины, в рамках которого будут временно приостановлены удары по Киеву и другим городам Украины. Комментарий политика опубликован в соцсети X.

«Мы приветствуем усилия по достижению прекращения огня. Украина нуждается в справедливом и прочном мире», — написал Мерц.

Канцлер ФРГ сообщил, что провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого стороны обсудили достигнутое соглашение о приостановке ударов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин согласился временно приостановить удары по Киеву и другим городам Украины из-за холодов.

