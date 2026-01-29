Названо число оставшихся без света жителей Киева

Шмыгаль: В Киеве 610 тыс. потребителей остаются без света

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением сохраняется в Киеве, без света остаются 610 тысяч абонентов. Такое число назвал первый вице-премьер - министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

«Дефицит мощности сохраняется. По состоянию на вечер в Киеве без света остаются 610 тысяч потребителей», — написал Шмыгаль.

Ранее глава ДТЭК Максим Тимченко отметил, что ситуация в стране близка к гуманитарной катастрофе, поскольку из-за разрушений энергообъектов в результате ударов обесточенными остаются жилые дома и многие объекты социальной инфраструктуры, в некоторых из них долго нет отопления.