Россия
10:17, 30 января 2026Россия

В России сделали жесткий вывод из реакции ВСУ на сообщения о приостановке ударов по Киеву

Военкор Котенок: Украина, похоже, не заметила сообщений о приостановке ударов
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не заметили» сообщений со стороны президента США Дональда Трампа о приостановке ударов по энергоинфраструктуре Киева и других украинских городов. Об этом заявил российский военкор Юрий Котенок, его реакция опубликована в Telegram.

В качестве подтверждения своим словам Котенок привел данные об угрозах атак ВСУ на российские регионы, среди которых он отметил Крым, Краснодарский край и Брянскую область. Известно, что за ночь российские средства противовоздушной обороны сбили над пятью регионами России 18 беспилотников.

По словам Котенка, действия украинских войск говорят о неотвратимом продолжении спецоперации. «Укронацисты, похоже, этой филантропии "не заметили" (...) Так что ничего нового. Все по-прежнему, как и во время "Минсков — 1, 2" и так далее, во время которых, как выяснилось позже, нас обманули. СВО продолжается», — сделал жесткий вывод Котенок.

Ранее сообщалось, что бойцы привыкли встречать праздники в окопах и блиндажах, однако находят возможность порадовать себя даже в условиях спецоперации — они наряжают елки из гранатометов и готовят популярные российские блюда, например, плов.

