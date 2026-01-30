Реклама

15:01, 30 января 2026Бывший СССР

На Украине оценили количество ударов по энергетике после соглашения с Россией

Минэнерго: За сутки энергетика Украины не подвергалась атакам
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Впервые за долгое время энергетика Украины за сутки ни разу не подвергалась атакам. Об этом свидетельствует отсутствие упоминаний об атаках в ежедневной сводке Министерства энергетики страны, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram.

«Минэнерго подтверждает, что этой ночью впервые за долгое время не было ударов по энергетике. О них не сообщается в сводке за минувшие сутки», — сообщили журналисты.

Ранее Кремль подтвердил, что Москва согласилась прекратить атаки на украинские энергообъекты до 1 февраля. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину обратился его американский коллега Дональд Трамп.

До этого «Страна.ua» обратила внимание, что срок завершения остановки ударов по энергетике совпадает с похолоданием на Украине. 1 февраля придут морозы до минус 24 градусов.

