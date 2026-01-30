На Украине заметили важную деталь в соглашении об остановке ударов по энергетике

«Страна.ua»: Остановка ударов по энергетике закончится с похолоданием на Украине

Соглашение об остановке ударов по энергетике, объявленное Москвой и Киевом, закончится с началом похолодания на Украине. На важную деталь обратило внимание украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Короткое энергетическое перемирие, на которое согласилась РФ, приходится на последние дни непродолжительного потепления в Украине», — говорится в сообщении.

При этом журналисты отметили, что с 1 февраля на Украину опять придут морозы. Температура в стране снова будет падать до -24 градусов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил соглашение об остановке ударов по энергообъектам до 1 февраля. По его словам, с соответствующей просьбой к российскому руководству обратился президент США Дональд Трамп.