Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:02, 30 января 2026РоссияЭксклюзив

В России назвали условие продления приостановки ударов по энергетике Украины

Журова: Продление остановки ударов по энергетике зависит от действий Киева
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Приостановка ударов по энергетике Украины может быть продлена после 1 февраля в случае, если переговоры об урегулировании окажутся успешными, а Киев не станет использовать прекращение огня против России, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Все зависит от того, как пройдут переговоры. А также от того, как будет вести себя Украина в этот период, — заметила политик. — Если Киев воспользуется этим, чтобы нанести по нам какие-то значительные удары, — это одно дело. Если действительно для переговоров — другое».

По словам Журовой, во многом прекращение огня до 1 февраля станет проверкой готовности украинского руководства придерживаться достигнутых соглашений.

«Не хотелось бы, чтобы нашу договороспособность, понимание использовали. Надеюсь, что и президенту США Дональду Трампу Киев обещал поддерживать прекращение огня. Будет такая проверка», — заключила депутат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе Трампа. Он уточнил, что решение было принято с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали условие продления приостановки ударов по энергетике Украины

    В споре о тайном мировом правительстве поставили точку

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России нарастили выпуск гиперзвуковых ракет

    Москвичка превратила съемную квартиру в приют для десятков кошек

    Россиян объединило одно популярное занятие

    Продюсер Разин подал в суд на своего водителя

    Россиянка стала жертвой агрессивной обезьяны во Вьетнаме и попала на видео

    Российских дачников предупредили о новом штрафе

    Россияне стали реже покупать некоторые детские товары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok