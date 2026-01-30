В России назвали условие продления приостановки ударов по энергетике Украины

Журова: Продление остановки ударов по энергетике зависит от действий Киева

Приостановка ударов по энергетике Украины может быть продлена после 1 февраля в случае, если переговоры об урегулировании окажутся успешными, а Киев не станет использовать прекращение огня против России, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова.

«Все зависит от того, как пройдут переговоры. А также от того, как будет вести себя Украина в этот период, — заметила политик. — Если Киев воспользуется этим, чтобы нанести по нам какие-то значительные удары, — это одно дело. Если действительно для переговоров — другое».

По словам Журовой, во многом прекращение огня до 1 февраля станет проверкой готовности украинского руководства придерживаться достигнутых соглашений.

«Не хотелось бы, чтобы нашу договороспособность, понимание использовали. Надеюсь, что и президенту США Дональду Трампу Киев обещал поддерживать прекращение огня. Будет такая проверка», — заключила депутат.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия согласилась воздержаться от ударов по Украине до 1 февраля по просьбе Трампа. Он уточнил, что решение было принято с целью создания благоприятных условий для проведения переговоров.