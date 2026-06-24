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00:47, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Военблогер необычно объяснил отсутствие ударов по Банковой

Военблогер Рожин: Удары по Банковой выгодны Зеленскому
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Удары по Банковой улице в Киеве выгодны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Необычное обоснование отсутствию ударов по правительственным зданиям Украины дал военный блогер Борис Рожин в интервью радио Sputnik.

По его словам, Киев пытается давить на президента России Владимира Путина, чтобы тот эскалировал конфликт. Он выразил уверенность, что Зеленскому не нравится, как украинскую армию «медленно перемалывают» на фронте.

«Как он может заставить Путина эскалировать? Давить на население, чтобы население требовало от властей более решительных действий. Это отличный способ дальше затягивать войну, чтобы ликвидировать даже призрачные шансы на какие-либо договоренности», — сказал военблогер.

Ранее схожее объяснение дал бывший премьер РФ Сергей Степашин. По его словам, центр Киева все еще цел только благодаря порядочности и расчету Путина.

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