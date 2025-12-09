Военкор рассказал о пользе для России от живого Зеленского

Коц: Зеленский у власти не оставляет России никаких вариантов, кроме победы

Нахождение украинского лидера Владимира Зеленского у власти напоминает России о необходимости победить. Об этом рассказал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Я всегда говорю, что Зеленский нам больше полезен живой. (...) Он раз за разом доказывает, что никаких компромиссов с этим режимом быть не может. (...) С нынешней киевской властью мы просто обречены на достижение целей СВО военным путем», — написал он.

Так Коц ответил на вопрос, почему Россия не может ликвидировать Зеленского. Он также высказался о зависимости украинского президента от решений европейских лидеров.

8 декабря президент Украины встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Одной из тем переговоров стала оборонная поддержка Киева.