20:19, 8 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл подробности встречи с лидерами стран Запада

Зеленский: На встрече в Лондоне согласована позиция по гарантиям безопасности
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Украина согласовала с Францией, Великобританией и Германией общую позицию по значимости гарантий безопасности. Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Мы подробно сегодня обсудили нашу совместную дипломатическую работу с американской стороной, согласовали общую позицию относительно важности гарантий безопасности, реконструкции и следующие шаги», — написал он.

По словам Зеленского, отдельно обсуждался вопрос оборонной поддержки Киева. Переговоры прошли в британской столице. Украинский лидер встретился с главой Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Сразу после переговоров в Лондоне Зеленский полетит в Брюссель. Там он встретится с представителями НАТО, Европейского союза и Европейской комиссии.

