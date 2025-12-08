Реклама

15:39, 8 декабря 2025

В НАТО раскрыли подробности предстоящей встречи с Зеленским

В НАТО рассказали, что встреча с Зеленским пройдет без прессы
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Встреча украинского лидера Владимира Зеленского с представителями НАТО, Европейского союза (ЕС) и Европейской комиссии (ЕК) пройдет в Брюсселе «за закрытыми дверями». Об этом рассказало украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу НАТО.

«Встреча Зеленского с главами ЕС, ЕК и НАТО пройдет сегодня вечером без прессы», — раскрыли в публикации подробности предстоящих переговоров.

Отмечается, что Зеленский полетит в Брюссель сразу после окончания встречи в Лондоне. В столице Великобритании украинский лидер проводит переговоры с главами Франции Эммануэлем Макроном, Великобритании Киром Стармером и Германии Фридрихом Мерцем.

В субботу, 6 декабря, прошли переговоры президента Украины со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Американский лидер Дональд Трамп позднее заявил, что Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном.

