Раскрыты темы переговоров на встрече Зеленского с Уиткоффом

Axios: Разговор Зеленского с Уиткоффом длился два часа и касался территорий

Переговоры украинского президента Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером длился два часа и касался территорий, пишет издание Axios.

По информации издания, инициатором разговора стали США.

«Уиткофф и Кушнер собрали мнения обеих сторон и оказали давление как на Путина, так и на Зеленского, чтобы те пошли на уступки, необходимые для достижения соглашения», — отмечается в статье.

Переговоры по поводу территориального вопроса были наиболее сложными, сообщил источник. Так, Россия требует Украины вывода войск с подконтрольных ей территорий Донбасса, но США пытаются разработать новые идеи для решения этой проблемы.

Еще одним ключевым вопросом были гарантии безопасности США для Украины.

Ранее Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом. В беседе приняли участие Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.