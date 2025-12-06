Реклама

19:55, 6 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский поговорил с Уиткоффом

Зеленский провел телефонный разговор с Уиткоффом и Кушнером
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

Также сообщается, что в беседе приняли участие зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

Украинский лидер охарактеризовал беседу как «очень предметную и конструктивную». «Мы уделили внимание многим аспектам и довольно стремительно обсудили ключевые вопросы, которые могут гарантировать окончание кровопролития», — написал он.

При этом Зеленский заявил, что Украина готова продолжать работу с Соединенными Штатами для мирного урегулирования конфликта. Он также поблагодарил президента Дональда Трампа за организацию интенсивного переговорного процесса.

Ранее Bloomberg сообщал, что переговоры между украинской и американской делегацией по мирному урегулированию конфликта, которые прошли 4 и 5 декабря во Флориде, не привели к серьезному прорыву.

