08:07, 6 декабря 2025Мир

Переговоры США и Украины во Флориде описали фразой «не привели к серьезному прорыву»

Bloomberg: Переговоры США и Украины во Флориде не принесли серьезного прорыва
Александра Синицына
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Переговоры между украинской и американской делегацией по мирному урегулированию конфликта на Украине, которые прошли 4 и 5 декабря во Флориде, не привели к серьезному прорыву. Такой фразой описало состоявшуюся встречу агентство Bloomberg.

В то же время в Госдепе США высказались насчет переговоров с Киевом как о конструктивных. Отмечается, что со стороны США в обсуждении принимали участие спецпосланник американского президента Дональда Трампа по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и его зять Джаред Кушнер. Из Киева для участия в двудневных переговорах прибыли секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Ранее американский Госдеп анонсировал новую дату переговоров с представителями Украины. Они продолжатся 6 декабря.

