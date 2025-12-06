В Госдепе США высказались насчет переговоров с Киевом

В Госдепе заявили, что делегации США и Украины провели конструктивные переговоры

Делегации Соединенных Штатов и Украины провели конструктивные переговоры. В ходе беседы обсуждалось мирное урегулирование конфликта, сказано в заявлении Госдепартамента.

«На протяжении двух дней спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и (зять американского лидера — прим "Ленты.ру") Джаред Кушнер участвовали во встречах с секретарем СНБО Рустемом Умеровым и начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым», — отмечается в сообщении.

Встреча состоялась для проведения «конструктивных переговоров о продвижении по надежному пути к прочному и справедливому миру на Украине», добавили в Госдепе.

Как писали американские СМИ, встречи представителей двух стран проходили 4 и 5 декабря в Майами.

Ранее Госдеп подтвердил продолжение переговоров по мирному плану с представителями Украины. До этого о дате продолжения переговоров Америки и Украины в штате Флорида сообщал американский портал Axios.

До этого экс-помощник замглавы Пентагона заявил, что США не позволят Европе принять участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине из-за ее безрассудства.