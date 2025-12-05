Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:30, 5 декабря 2025Мир

В США назвали причину недопуска Европы к переговорам по Украине

Брайен: США не допустят Европу к переговорам по Украине из-за ее безрассудства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

США не позволят Европе принять участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине из-за ее безрассудства. Такую точку зрения высказал бывший помощник замглавы Пентагона Стивен Брайен в материале на платформе Substack.

По его словам, европейские страны, вероятно, не будут играть никакой роли в мирном процессе, поскольку Вашингтон считает их обструкционистами.

Как утверждает Брайен, США уже предпринимают шаги, чтобы избавиться от Европы, включая сокращение обмена конфиденциальными разведывательными данными.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вашингтон изначально не привлекал представителей Европы к определению условий мирного плана по Украине, поскольку европейцы не являются реальными игроками в переговорах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинская разведка начала готовить побег Ермака

    Дрон ВСУ повредил линию электропередачи в пригороде Воронежа

    На Украине сообщили о готовящемся поздравлении с днем ВСУ от армии России

    Трамп пообещал переименовать американский футбол

    Атакованный украинским дроном танкер под флагом Гамбии терпит бедствие

    Трамп похвастался спасением миллионов жизней

    Трамп запутался в фаворитах ЧМ-2026

    В России планируют создать перечень запрещенных для детей работ

    Губернатор российского региона рассказал о работе ПВО и средств подавления

    Покупательница квартиры Долиной высказалась по делу певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok