02:54, 6 декабря 2025

Госдеп подтвердил новую дату переговоров с Украиной

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Dado Ruvic / Global Look Press

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (Госдеп США) подтвердил продолжение переговоров по мирному плану с представителями Украины. Анонс встречи 6 декабря опубликован на официальном сайте министерства.

«Стороны вновь встретятся завтра (в субботу, 6 декабря, по местному времени — прим. «Лентой.ру»), чтобы продолжить обсуждение», — говорится в заявлении.

Ранее о дате продолжения переговоров Америки и Украины в штате Флорида сообщал американский портал Axios. Представители США уверены в том, что стороны смогут найти компромисс по мирному договору даже в самых сложных вопросах, отмечалось в публикации.

