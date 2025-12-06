Госдеп подтвердил новую дату переговоров с Украиной

Госдеп: США продолжат переговоры с Украиной 6 декабря

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки (Госдеп США) подтвердил продолжение переговоров по мирному плану с представителями Украины. Анонс встречи 6 декабря опубликован на официальном сайте министерства.

«Стороны вновь встретятся завтра (в субботу, 6 декабря, по местному времени — прим. «Лентой.ру»), чтобы продолжить обсуждение», — говорится в заявлении.

Ранее о дате продолжения переговоров Америки и Украины в штате Флорида сообщал американский портал Axios. Представители США уверены в том, что стороны смогут найти компромисс по мирному договору даже в самых сложных вопросах, отмечалось в публикации.