Названа дата следующей встречи США и Украины по мирному плану

Axios: Переговоры США и Украины во Флориде продолжатся 6 декабря

Переговоры Соединенных Штатов Америки (США) и Украины по мирному плану продолжатся в Майами (штат Флорида) 6 декабря. Об этом сообщает американский портал Axios.

В переговорах, которые проходят уже второй день (4 и 5 декабря), принимают участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, зять американского лидера, предприниматель Джаред Кушнер. С украинской стороны прибыли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

Америка уверена, что страны смогут достичь компромисса по мирному плану, даже в территориальном вопросе, который является особо острым.

Ранее в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с представителями США, на которой обсуждались несколько вариантов мирного плана.