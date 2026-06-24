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07:41, 24 июня 2026Спорт

В США сделали послабление для сборной Ирана

Власти США разрешили сборной Ирана прибыть в страну за два дня перед матчем с Египтом
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Daniel Cole / Reuters

В США сделали послабление для сборной Ирана. Об этом сообщает NBC News.

Власти США разрешили сборной Ирана прибыть в страну за два дня перед матчем с Египтом. Игра пройдет 27 июня.

Отмечается, что это произошло после того, как иранцы пообещали подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА). Перед двумя предыдущими играми с Бельгией и Новой Зеландией, которые прошли в Лос-Анджелесе, им разрешали прибыть на территорию США лишь в дни матчей. После игры сборная Ирана, как и до этого, должна будет отправиться на свою базу в Мексике.

Сейчас иранцы идут на втором месте в группе G. У них два очка после двух матчей. После игры с Бельгией (0:0) сборная Ирана оставила в раздевалке стадиона послание мира.

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