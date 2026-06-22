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16:10, 22 июня 2026Спорт

Футболисты сборной Ирана оставили в раздевалке послание мира после матча с Бельгией на ЧМ

Игроки сборной Ирана оставили в раздевалке послание мира после матча с Бельгией на ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Daniel Cole / Reuters

Футболисты сборной Ирана оставили в раздевалке послание мира после матча с Бельгией на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает Reuters.

Текст был написан ручкой на листе бумаги. «Спасибо, Лос-Анджелес, за ваше гостеприимство. И спасибо каждому иранцу, который отдал свое сердце, голос и душу Ирану на протяжении этих 180 минут. Пусть между всеми народами царит мир, уважение и дружба», — говорится в сообщении.

Матч с Бельгией прошел 21 июня и завершился со счетом 0:0. В первом матче на турнире Иран сыграл вничью с Новой Зеландией.

Все встречи группового этапа Иран проводит в США. В заключительном матче иранцы 27 июня встретятся с Египтом.

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