Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
00:11, 22 июня 2026Спорт

Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2026

Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на групповом этапе ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетДень Победы

Фото: KIRBY LEE / Reuters

Сборная Бельгии сыграла вничью с Ираном в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 июня, и завершилась со счетом 0:0. Бельгия с 66-й минуты играла в меньшинстве, красную карточку за фол последней надежды получил Натан Нгой.

Иран в первом тайме поразил ворота соперника: после розыгрыша штрафного мяч забил Мехди Тареми. Взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Обе команды набрали по два очка в двух турах. В заключительных матчах на групповом этапе Бельгия 27 июня сыграет с Новой Зеландией, а Иран в тот же день встретится с Египтом.

Ранее первую победу на ЧМ-2026 одержала Испания. Во втором туре на групповом этапе команда разгромила Саудовскую Аравию (4:0).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе на фоне воздушных атак ВСУ отменили продажу топлива. Губернатор призывает снизить потребление электроэнергии

    Предупреждение Лаврова о ядерной войне вызвало тревогу на Западе

    Умер исторический командир Кубинской революции Рамиро Вальдес

    25-летняя учительница занялась сексом с шестью школьниками

    Назван помогающий замедлить возрастную потерю мышц овощ

    Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2026

    Впавшая в кому после вина на Бали россиянка умерла

    Глава Минобороны Белоруссии не увидел смысла «втягиваться в конфликт» с Украиной

    Удары ВСУ по Крыму назвали подлым шантажом

    Названы способы защиты торговых центров от БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok