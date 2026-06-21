Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на ЧМ-2026

Бельгия в меньшинстве сыграла вничью с Ираном на групповом этапе ЧМ-2026

Сборная Бельгии сыграла вничью с Ираном в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 21 июня, и завершилась со счетом 0:0. Бельгия с 66-й минуты играла в меньшинстве, красную карточку за фол последней надежды получил Натан Нгой.

Иран в первом тайме поразил ворота соперника: после розыгрыша штрафного мяч забил Мехди Тареми. Взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Обе команды набрали по два очка в двух турах. В заключительных матчах на групповом этапе Бельгия 27 июня сыграет с Новой Зеландией, а Иран в тот же день встретится с Египтом.

Ранее первую победу на ЧМ-2026 одержала Испания. Во втором туре на групповом этапе команда разгромила Саудовскую Аравию (4:0).