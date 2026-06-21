Испания разгромила Саудовскую Аравию и одержала первую победу на ЧМ-2026

Испания разгромила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 и одержала первую победу на ЧМ-2026

Сборная Испании разгромила Саудовскую Аравию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках группы H прошла в воскресенье, 21 июня, и завершилась со счетом 4:0 в пользу испанцев. В составе победителей дубль оформил Микель Оярсабаль, еще по мячу забил Ламин Ямаль. Кроме того, автоголом отметился Хассан Аль-Тамбакти.

Испания одержала первую победу на турнире, набрала 4 очка и возглавила группу H. Выступление на групповом этапе испанцы завершат 27 июня матчем с Уругваем. В первой встрече на турнире испанцы сыграли вничью с Кабо-Верде (0:0).

Чемпионат мира по футболу-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в Канаде, США и Мексике. Российская сборная в нем не участвует, так как она отстранена от международных соревнований.