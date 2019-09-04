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Лавров ответил на вопрос о врагах России

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Сергей Лавров

Россия готова строить отношения с любыми странами при условии взаимного уважения и равноправия. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью «Известиям».

Глава МИД отметил, что у России много партнеров, однако отказался перечислять конкретные страны, чтобы никого не обидеть. «С кем-то отношения ближе, теснее, доверительные, с кем-то — ровные, с кем-то — стабильно негативные, но при осознании необходимости разговаривать друг с другом», — сказал Лавров.

Кроме того, он отметил, что международные отношения продолжают осложняться. По словам министра, США во главе со своими союзниками подрывают международно-правовую систему, которая сложилась после Второй мировой войны. «Включая договоренности, созданные в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — добавил он.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

В мае президент США Дональд Трамп отказался называть Россию врагом. Он признался, что хочет наладить отношения как с Москвой, так и с Пекином. «Только глупые люди не хотят ни с кем ладить», — сказал американский лидер.

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