Трамп отказался называть Россию врагом

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет называть Россию врагом. Его слова в четверг, 9 мая, передает ТАСС.

Глава государства рассуждал о политике Германии, раскритиковав Берлин за нежелание увеличивать военные расходы до двух процентов ВВП, согласно с взятыми ранее в НАТО обязательствами. По его словам, ФРГ ежемесячно платит России миллиарды долларов за строительство газопровода «Северный поток-2».

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«Как предполагается, мы должны защищать Германию от России. А получается, что Германия дает [деньги] так называемому врагу», — подчеркнул Трамп, добавив, что не хочет называть Москву врагом.

Он признался, что хочет наладить отношения как с Москвой, так и с Пекином. «Только глупые люди не хотят ни с кем ладить», — резюмировал американский лидер.

8 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства «Северного потока-2». По его мнению, реализация проекта поставит политику Европу в зависимость от Москвы.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

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