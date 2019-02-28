Американцы критически испугались российской угрозы

Большинство жителей США (91 процент) убеждены, что военная сила России представляет угрозу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Gallup.

Более половины респондентов (52 процента) оценили российскую угрозу как критическую, 39 — важную, но не критическую.

Отмечается, что критическую угрозу со стороны России увидели 65 процентов сторонников Демократической партии и 46 процентов республиканцев.

Кроме того, впервые с 2015 года американцы назвали Россию главным врагом США. Однако тогда этот показатель составлял 18 процентов и не поднимался выше, чем на один пункт, следующие два года. С 2018 года он увеличился почти в полтора раза — до 32 процентов. Враждебное отношение к Китаю у американских граждан также выросло: с 11 до 21 процента.

В то же время отношение граждан США к КНДР заметно улучшилось. Если год назад 51 процент опрошенных наделили Северную Корею статусом главного врага, то в 2019-м — 14 процентов.

В 2018 году Россия оказалась на предпоследнем месте среди стран, которые американцы считают союзниками или дружественными государствами, по данным The Economist и YouGov. Согласно опросу, треть американцев считают Россию скорее врагом, чем другом США, еще 31 процент американских граждан назвали политику России недружественной.

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