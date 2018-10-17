Названо отношение американцев к России

Россия оказалась на предпоследнем месте среди стран, которые американцы считают союзниками или дружественными государствами. Об этом стало известно из совместного опроса журнала The Economist и исследовательской организацией YouGov.

Согласно данным опроса, треть американцев считают Россию скорее врагом, чем другом США, еще 31 процент американских граждан назвали политику России недружественной. Два процента уверены, что Москва — союзник Вашингтона, а каждый десятый опрошенный считает Россию дружественным государством. 23 процента не высказали определенного мнения.

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Наиболее благожелательно к России относятся молодые американцы в возрасте 18-29 лет. В этой категории союзником и дружественной державой Москву назвали 16 процентов опрошенных. В то же время о негативном отношении к России заявили 80 процентов граждан старше 65 лет.

Основными союзниками и дружественными государствами США большинство американцев назвали Канаду (49 и 32 процента), Германию (по 33 процента), Израиль (38 и 26 процентов), Японию (37 и 34 процента), Южную Корею (43 и 30 процентов) и Великобританию (53 и 26 процентов). Ниже России по уровню доверия со стороны американцев оказалась КНДР: ее назвал союзником только один процент опрошенных, а семь процентов посчитали Северную Корею дружественной державой.

10 октября стало известно, что симпатии украинцев к россиянам существенно выросли. 38 процентов граждан Украины отметили, что относятся к России положительно, 10 процентов — «очень хорошо». В то же время россияне с 2014 года почти не изменили негативного отношения к Киеву. По данным исследования, более 50 процентов россиян относятся к Украине плохо и «в основном плохо».

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