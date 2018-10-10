Россияне посчитали лицемерие и хитрость главными чертами украинцев

Эксперты подвели итоги опроса об отношении россиян и украинцев друг к другу и назвали главные черты, которые выделили жители двух стран у соседей. Данные совместного исследования «Левада-центра» и Киевского международного института социологии изучил РБК.

Согласно результатам опроса, симпатии украинцев к россиянам существенно выросли. 38 процентов граждан Украины отметили, что относятся к России положительно, 10 процентов — «очень хорошо». Год назад только треть граждан позитивно охарактеризовали свое отношение к соседям.

Украинцы назвали типичными для россиян такие черты, как гостеприимность (65 процентов), открытость (58 процентов), миролюбивость (54 процента) и терпеливость (50 процентов).

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Руководитель украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко связывает эти изменения со снижением интенсивности боевых действий на востоке Украины.

В отличие от преимущественно положительной характеристики, которую дали украинские граждане соседям, россияне с 2014 года почти не изменили негативного отношения к Киеву. По данным исследования, более 50 процентов россиян относятся к Украине плохо и «в основном плохо». Так, их характерными качествами россияне назвали лицемерие и хитрость (30 процентов), гостеприимность (26 процентов), завистливость (22 процента) и скрытность (23 процента).

В апреле 2017 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила об отсутствии в России антиукраинских настроений, так как, по ее мнению, россияне видят разницу между украинским народом и нынешним киевским руководством.

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