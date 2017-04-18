Матвиенко заявила об отсутствии в России антиукраинских настроений

Россияне видят разницу между украинским народом и нынешним киевским руководством. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает «Парламентская газета» во вторник, 18 апреля.

«В России нет антиукраинских настроений. Мы критикуем украинскую власть, говорим это честно, открыто. Потому что власть и народ — это две разные субстанции», — сказала Матвиенко.

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Сенатор подчеркнула, что властная верхушка, подобная той, что сейчас есть на Украине, «с позором рано или поздно уходит, а народ остается». Кроме того, она выразила надежду, что «мрачные времена» во взаимоотношениях двух стран, которых многое объединят, рано или поздно пройдут. «Придет то время, когда мы снова будем дружить и ездить друг к другу», — заключила парламентарий.

2 июня «Левада-центр» обнародовал результаты социологического опроса, согласно которому главными врагами России, по мнению жителей страны, являются США, Украина и Турция. Так, об отрицательном отношении к Вашингтону заявили 72 процента респондентов. При этом Киев считают враждебным 48 процентов опрошенных (против 37 процентов годом ранее), а Анкару — 29 процентов.