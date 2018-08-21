Украинцы отказались считать Россию наследницей Киевской Руси

Около 70 процентов украинцев полагают, что наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Опрос показал, что подобной точки зрения придерживаются 68 процентов респондентов. Девять процентов считают, что наследницей Киевской Руси является именно Россия. Еще шесть процентов полагают, что ни Украина, ни Россия не могут претендовать на наследие древнерусского государства, а 17 процентов не смогли дать ответа.

Большинство из тех, кто назвал наследницей Киевской Руси Украину, проживают на западе и в центре страны (по 79 процентов). На юге страны этой версии придерживаются 54 процента, на востоке — 51 процент.

Отмечается, что за десять лет число тех, кто считает Украину наследницей Киевской Руси, увеличилось — в 2008 году такой ответ дали 54 респондентов. Также указывается, что вдвое снизился процент тех, кто считает наследницей Древнерусского государства Россию — десять лет назад таких было 18 процентов.

Опрос проводился 3-10 августа 2018 года среди двух тысяч жителей Украины старше 18 лет.

Киевская Русь (Древнерусское государство, Древняя Русь) существовала примерно с IX по XII-XIII века. Крупнейшими и наиболее значимыми городами Киевской Руси считались как находящиеся на территории современной Украины Киев, Чернигов и Переяславль, так и российские Новгород, Псков и Суздаль.

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