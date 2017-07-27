Атаман Козицын пообещал захват Киева донскими казаками и восстановление Руси

Атаман «Казачьей национальной гвардии» Николай Козицын заявил, что донские казаки «приостановят и погонят» украинских силовиков в случае обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом он сказал в интервью порталу «Политнавигатор», видео доступно на YouTube.

«Мы в этот раз защищать [Донбасс] не будем. Мы их приостановим и погоним. Мы их загоним за Киев, восстановим Киевскую Русь и на этом дело закончим. А потом всех предупредим: ребята, не ходите на Русь с мечом, от него и погибнете», — сказал Козицын.

21 июля спикер Министерства обороны Украины сообщил, что в зоне конфликта в Донбассе за сутки погибли пятеро украинских военнослужащих. В пресс-центре АТО уточнили, что под Красногоровкой в Донецкой области (на подконтрольной Киеву территории) ополченцы смогли прорвать позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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20 июля в Киеве информировали о гибели девяти украинских военнослужащих. По словам представителя Минобороны, шесть бойцов ВСУ погибли в Донецкой области, еще трое были убиты в Луганской области в результате срабатывания взрывного устройства.

Николай Козицын был одним из лидеров ополчения Донбасса в 2014 году. Его вооруженные сторонники контролировали города Северодонецк, Лисичанск (позже были оставлены украинским силовикам), Антрацит, Красный Луч, Свердловск и Алчевск. В декабре 2014 года Козицын уехал в Россию из-за многочисленных конфликтов с руководством самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Атаман открыто не признает существование ЛНР и ДНР и считает Донбасс территорией Российской империи.