Вассерман объяснил связь Ильи Муромца с Черниговом

Публицист Анатолий Вассерман в беседе с Национальной службой новостей (НСН) пояснил, что Илья Муромец, о месте рождения которого спорят украинские чиновники, вероятнее всего, появился на свет близ Мурома, но служил ближе к Чернигову.

«Большую часть времени своей боевой службы он действительно провел при дворе великого князя Киевского и жил, судя по былинам, ближе к нынешней Черниговской области. Он охранял Русь от набегов степняков, то есть в степях, а не в лесах», — добавил журналист.

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В муромском театре-музее действия представителей Минобороны Украины, попытавшихся изменить в Википедии данные о месте рождения богатыря, назвали чушью. В учреждении отметили, что пользуются источниками древнерусской литературы, поэтому экспозиция достаточно приближена к истории.

Согласно общепринятой версии, Илья Муромец, живший во второй половине XII века, появился на свет в деревне Карачарово под Муромом. Однако украинские чиновники уверены, что родиной богатыря является город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

Анатолий Вассерман, телеведущий и участник интеллектуальных игр, работающий в России около 20 лет, стал гражданином РФ лишь в начале 2016 года. На Украине против 64-летнего уроженца Одессы возбуждено уголовное дело. Служба безопасности этой страны подозревает журналиста в сепаратизме.